بدون مكياج.. منة فضالي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت منة، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج، وعلقت: "في بعض الأحيان، عند تعاملك مع الناس، تكتشف أن مشكلتك الوحيدة هي أن والديك قاموا بتربيتك".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "النجمة، متألقة دايمًا يا روح قلبي، صباح الفل، الحب كله، ربنا يحفظك يا روحي".

يذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي.

بالإضافة إلى مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

https://www.instagram.com/p/DCjAwrso47z/?utm_source=ig_web_copy_link

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