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محمد رجب يتعاقد على فيلم جديد من إنتاج السبكي.. صور

06:21 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

محمد رجب وأحمد السبكي

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كتب - معتز عباس:

تعاقد الفنان محمد رجب على بطولة فيلم "كوكتيل" من إنتاج السبكي.

ونشر رجب صور التعاقد مع المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بسم الله توكلنا على الله فيلم كوكتيل، انتاج أحمد السبكي، تاليف محمد سمير مبروك".

ووجهت له الفنانة دانا حلبي التهنئة، وكتبت: "ما شاء الله ألف مبروك .. يا رب تكسر الدنيا".

يذكر أن الفنان محمد رجب شارك في مسلسل "الحشاشين"، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

محمد رجب وكريم السبكي واحمد السبكي

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محمد رجب فيلم كوكتيل انستجرام محمد رجب المنتج أحمد السبكي مسلسل الحشاشين
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