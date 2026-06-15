رحلت عن عالمنا الممثلة التركية إيجي أرتيم عن عمر يناهز 35 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزلها، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.

أثار خبر وفاتها صدمة ودهشة جمهورها ومحبيها بعد رحيلها بشكل مفاجئ، وقام بنعيها العديد من النجوم الأتراك وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني.

من هي إيجي أرتيم؟

ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت، بمدينة سيفاس بتركيا.

تخرجت إيجي من قسم الغناء، بجامعة يشار، كما تلقت تدريبات بمركز صدر الدين عليشيك للفنون.

شاركت إيجي بعدة أعمال فنية، مثل مسلسل (Payitaht Abdülhamid) عام 2019، وفيلم (Zengo) عام 2020.

آخر مشاركات إيجي أرتيم الفنية

كانت آخر مشاركات إيجي أرتيم الفنية بالموسم الثاني من مسلسل الدراما "I am Mother" وعرض عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول كارسو التي تحاول أن تركز على بناء حياة جديدة وقصة حبها مع بورا، لكنها تصطدم بعلاقات عائلية معقدة وبغيرة تُثيرها علاقات بورا السابقة، فضلًا عن ماضيها الذي لا يزال يلقي بظلاله عليها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أوزجي أوزبيرنشجي، ديميت أكباج، نالان أوكجوغلو، مينا أقدين، تأليف ميليس جيفيليك وزينب جور، إخراج نزاكيت كوسكون وآلتان دونميز.

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