فيلم 100 Nights of hero يشارك في مهرجان فينيسيا بدورته الـ82

كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم 100 Nights of hero للنجم أمير المصري في مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، والتي تقام فعالياته في الفترة من 27 اغسطس لـ٩ سبتمبر، إذ سيكون فيلم ختام قسم أسبوع النقاد في المهرجان.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعد استقبال ضيف يقلب الأحوال.

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وانتهى أمير المصري من تصوير فيلمه مع النجمة نيللي كريم، من إخراج أبو بكر شوقي، إنتاج فيلم كلينيك- محمد حفظي.





