"بي بي سي" تعتذر لعدم قطع بث حفل مغني راب هتف ضد "الجيش الإسرائيلي"

كتب- مروان الطيب:

أصدرت شبكة "BBC" اعتذارا بسبب عدم قطع بث حفل مغني الراب بوب فيلان الذي أقيم في مهرجان جلاستونبيري في بريطانيا بعدما هتف عضو الفريق "الموت للجيش الإسرائيلي، الحرية لفلسطين، فلسطين يجب أن تكون حرة".

وقالت "BBC" في بيانها: "كان علينا أن نوقفه، نأسف أن هذا لم يحدث"، لتقوم بعدها بحذف المقطع من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها ستراجع إرشاداتها المتعلقة بتغطية الحفلات الحية.

الحفل أثار جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حتى ان رئيس الوزراء البريطاني ندد بالأمر.

يُعرف مهرجان غلاستونبري بأنه منصة للفنون المختلفة، ويستضيف سنويًا فرقًا موسيقية من مختلف أنحاء العالم.

بوب ڤيلان هو ثنائي بانك إنچليزي مقره لندن يلعب أسلوبًا يجمع بين عناصر البانك روك والهيب هوب.

تأسست الفرقة في عام 2017 على يد المغني وعازف الجيتار بوبي ڤيلان Bobby وعازف الطبول بوبيّ ڤيلان Bobbie في إبسويتش. أقيم حفلهم الأول بعد أسبوعين فقط.

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