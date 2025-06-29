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وفاة نجمة بوليوود شيفالي جاريوالا عن عمر 42 عامًا

03:15 م الأحد 29 يونيو 2025
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كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا الفنانة الهندية شيفالي جاريوالا عن عمر ناهز 42 عامًا، إثر تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

واشتهرت شيفالي جاريوالا بأغنية Kaanta Laga التي طرحتها عام 2002، وحققت بها شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا.

كما شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان لها حضور قوي ومميز في السينما الهندية خلال السنوات الماضية.

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شيفالي جاريوالا سكتة قلبية السينما الهندية
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