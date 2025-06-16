سينتيا خليفة تنتهي من تصوير فيلم White Mars مع لوسي هيل

كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة من تصوير مشاهدها في فيلم الخيال العلمي الأمريكي "White Mars"، بعد انشغالها بتحضيراته في روما.

وتنضم سينتيا لنخبة من نجوم هوليوود في بطولة الفيلم، من بينهم: الممثلة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي إدريس ألبا.

وتظهر سينتيا بإطلالة مختلفة كليا عن المعتاد بشعر أشقر ومشاهد أكشن تقوم بها، وتجسد خلال الفيلم شخصية عالمة تكتشف اكتشاف مخيف ومريب في القارة القطبية.

وبعد انتهاء تصوير الفيلم في روما، تتواجد سينتيا خليفة حاليا في القاهرة بعد فترة غياب طويلة عن مصر، وتنشغل في تصوير فيلم مصري جديد ستعلن عن تفاصيله قريبا، يعقب إطلالتها الدرامية الأخيرة في مسلسل "حدث بالفعل" بمشاركة النجم ماجد المصري.