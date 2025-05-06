بالصور- جورجينا ونيكي ميناج.. نجوم الفن في حفل Met Gala 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

أُقيم مساء أمس الإثنين حفل Met Gala 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وسط حضور لافت لأبرز نجوم الفن والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: كيم كاردشيان، شاروخان، جيجي حديد، شاكيرا، بريانكا شوبرا، جورجينا رودريغيز، دوا ليبا، ديانا روس، ديمي مور، وريهانا.

ويُعد Met Gala الحدث الأبرز عالميًا، إذ يجمع بين نجوم السينما والموسيقى والأزياء.

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