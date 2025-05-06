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بالصور- جورجينا ونيكي ميناج.. نجوم الفن في حفل Met Gala 2025

05:48 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    إيشا أمباني
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    ريهانا
  • عرض 20 صورة
    سينثيا إيريفو
  • عرض 20 صورة
    سينثيا إيريفو
  • عرض 20 صورة
    شاروخان
  • عرض 20 صورة
    شاكيرا
  • عرض 20 صورة
    سينثيا إيريفو
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء أنوك ياي
  • عرض 20 صورة
    كيم كاردشيان
  • عرض 20 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 20 صورة
    لوبيتا نيونغو
  • عرض 20 صورة
    لوبيتا نيونغو
  • عرض 20 صورة
    مغني الراب central cee
  • عرض 20 صورة
    لوبيتا نيونغو
  • عرض 20 صورة
    كيم كاردشيان
  • عرض 20 صورة
    مغني الراب central cee
  • عرض 20 صورة
    نيكي ميناج
  • عرض 20 صورة
    نيكي ميناج
  • عرض 20 صورة
    منى باتيل
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كتبت- سهيلة أسامة:

أُقيم مساء أمس الإثنين حفل Met Gala 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، وسط حضور لافت لأبرز نجوم الفن والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: كيم كاردشيان، شاروخان، جيجي حديد، شاكيرا، بريانكا شوبرا، جورجينا رودريغيز، دوا ليبا، ديانا روس، ديمي مور، وريهانا.

ويُعد Met Gala الحدث الأبرز عالميًا، إذ يجمع بين نجوم السينما والموسيقى والأزياء.

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بالفيديو.. ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala 2025

جورجينا جيجي حديد كيم كاردشيان شاروخان ديمي مور
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