إنهاء إجراءات طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت بعد 8 سنوات من النزاع القضائي

كتب- مروان الطيب:

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، عن انتهاء إجراءات الطلاق الخاصة بالنجمة العالمية، أنجلينا جولي، وطليقها النجم براد بيت بعد صراع بينهما استمر لقرابة الـ 8 سنوات.

وأكدت الصحيفة طلاقهما بشكل رسمي بعد نزاع لسنوات بينهما سواء على الممتلكات بينهما أو على حضانة الأطفال، وأوضحت في تقريرها أن أنجلينا جولي تشعر بالارتياح للانتهاء من كافة الإجراءات بعد معاناة سنوات في ساحات القضاء.

وتصدر النجم العالمي براد بيت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء رفضه مشاركة زوجته السابقة أنجلينا جولي مشروع سينمائي جديد مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 40 مليون دولار، حيث كشفت عدد من التقارير العالمية، قيام المنتج السينمائي، داني روزنر، بتقديم عرض مغري للنجم براد بيت من أجل إعادة التعاون مرة أخرى مع طليقته النجمة أنجلينا جولي، وهو ما جاء بالرفض من قبل براد بيت.

وأكد داني روزنر، أن محاولته كانت من أجل عودة الثنائي مرة أخرى على شاشة السينما، وأنها فرصة جيدة لالتئام الجروح بينهما، موضحًا أن الفكرة وراء محاولته للجمع بينهما كون المغفرة للأقوياء وليست للضعفاء وقال: "أطلب منهما بلطف أن يضعا خلافاتهما جانبًا، ويقبلا الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم، وسيظهران للعالم أن من الممكن بناء الجسور وترك الماضي المضطرب خلفهما، وكل ذلك باسم الحب والسلام والفن".

وأضاف: "عرضت عليهما شيكًا مفتوحًا بما يوازي قيمتهما للبطولة في الفيلم، وأن المال ليس مشكلة بالنسبة لنا، حيث وافق المستثمرين على فكرة الشيك المفتوح لبراد بيت وأنجلينا جولي، وكل ما عليهما فعله هو تحديد الرقم الذي يناسبهما".

وكشف أحد المصادر المقربة من النجم العالمي براد بيت، أن فكرة قبول التعاون مرة أخرى مع طليقته أنجلينا جولي مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولن يكون هناك أي احتمالات على المدى البعيد بقبول بيت التعاون مع أنجلينا، نظرًا للعديد من المشاكل بينهما مؤخرًا، منها حضانة الأطفال، وإجراءات الطلاق التي تستغرق وقتًا طويلًا، وأن بيت لا يلتفت لمثل هذه النوعية من الدعاية.

وتعاون براد بيت مع أنجلينا جولي، بفيلمين من قبل هما "Mr & Mrs Smith" عام 2005، ومرة أخرى بفيلم الدراما "By The Sea" عام 2015.

وكانت آخر مشاركات براد بيت بفيلم الجريمة "Wolfs" الذي تعاون خلاله مع النجم العالمي جورج كلوني وعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى جانب أنجلينا جولي التي عرض لها مؤخرًا فيلم السيرة الذاتية "Maria" وسط توقعات بترشحها لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.

يذكر أن، براد بيت يستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "F1" الذي تدور أحداثه حول سباق السيارات الأشهر في العالم "فورمولا 1" ومن المقرر عرضه تجاريًا في شهر يونيو 2025.

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