تقدر ثروته بـ500 مليون دولار.. معلومات عن مستر بيست بعد تصدره "التريند" بسبب الأهرامات

"Anora" يتصدر.. تعرف على قائمة الأفلام الأكثر فوزًا بجوائز في 2024

"بصحة جيدة".. زوجة بروس ويليز تطمئن جمهوره بصور جديدة مع ابنته

من بينها فيلم عن الرئيس الأمريكي "ريجان".. تعرف على الأفلام الأسوأ

"مهمة مستحيلة" و"الرجل الذئب" و"سنووايت"..تعرف على أحدث أفلام 2025

كتب- مروان الطيب:

تصدر اليوتيوبر الأمريكي، ستيفن دونالدسون الشهير بـ "Mr. Beast"، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر في جولة سياحية بمنطقة الأهرامات.

ويمتلك "مستر بيست" قناة على موقع "يوتيوب" هي الأعلى مشاركة في العالم، وعليها ما يقرب من 377 مليون مشترك من حول العالم.

وشارك "مستر بيست" بالعديد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية خلال الفترة الماضية، ويظهر دائمًا في معظمها بشخصيته الرئيسية، وكان أبرزها مسلسلات تم عرضها عبر "يوتيوب" وشارك بها عدد من أبرز المؤثرين على "السوشيال ميديا" كان بدايتها بمسلسل "Sidemen Among Us" عام 2020.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن اليوتيوبر "مستر بيست":

1- لا يحب لعبة الشطرنج.

2- هو الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

3- من مواليد 7 مايو 1998 في ويتشيتا، الولايات المتحدة الأمريكية.

4- أسس علامات تجارية باسمه مثل "مستر بيست برجر" و"فيستابلز".

5- صنفته مجلة تايمز الأمريكية كواحد من 100 شخص هم الأكثر تأثيرًا في العالم.

6- تقدر ثروته بحوالي 500 مليون دولار.

7- شارك بالأداء الصوتي للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda" عام 2024.

8- اشتهر مستر بيست بصنع العديد من التحديات ويشارك بها العديد من المؤثرين وتقدر الجوائز بمئات الآلاف من الدولارات.

9- ظهر مؤخرًا عبر قناته مع اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وتخطت الحلقة حاجز الـ 54 مليون مشاهدة خلال أيام.

اقرأ أيضا:

عمرو مصطفى يروي تفاصيل آخر مكالمة مع الراحل محمد رحيم

إيمي سمير غانم عن ماجدة زكي: "كلامها كله فيه قرآن وبتفكرني بـ ماما"