بسبب منع عرض فيلم عن المثليين بالافتتاح.. إلغاء مهرجان إسطنبول السينمائي في دورته الثانية

كتب- مروان الطيب:

أعلنت منصة "Mubi" العالمية عن إلغاء النسخة الثانية من مهرجان "Mubi Festival Istanbul" في تركيا، الذي كان من المقرر إقامة فعالياته بدءًا من اليوم 7 نوفمبر وحتى العاشر من نفس الشهر.

ووفقًا لموقع "Deadline" كان السبب وراء الغاء المهرجان، هو رفض الحكومة التركية عرض فيلم المثليين المثير للجدل "Queer" كفيلم افتتاح المهرجان للمخرج والسيناريست الإيطالي لوكا جواداجنينو، إذ صدر القرار قبل ساعات من بدء فعاليات المهرجان.

وأصدرت منصة "Mubi" بيانَا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" باللغة التركية، أفادت خلاله أنها قامت بسحب الحدث بأكمله ردًا على منع عرض فيلم "Queer" في المهرجان: "قبل ساعات من إنطلاق مهرجان موبي فيست إسطنبول 2024، الذي استغرق إعداده أشهرًا وتم بيعه بالكامل منذ أيام، يؤسفنا أن نعلم أن عرض فيلم كوير الذي كان ضمن برنامج المهرجان وكان أيضًا فيلم الافتتاح تم حظره من قبل السلطات التركية".

وأضاف البيان: "القرار ينص على منع الفيلم لاحتوائه على محتوى استفزازي من شأنه تعريض سلام المجتمع للخطر، وأن المنع سيتم تنفيذه لأسباب أمنية، ونعتقد أن هذا الحظر هو تدخل يقيد الفن وحرية التعبير، هذا الحظر لا يحرم فيلمًا واحدًا فحسب، بل يحرم أيضًا معنى المهرجان بأكمله وهدفه، ويؤسفنا إبلاغ الجمهور أننا اتخذنا قرارًا بإلغاء مهرجان موبي إسطنبول بالكامل".

يذكر أن، فيلم "Queer" عرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام والتي أقيمت نهاية شهر أغسطس الماضي، ورشح لجائزتين.

شركة "Mubi" هي مؤسس مهرجان إسطنبول السينمائي، وتعد من أشهر شركات الإنتاج العالمية والمختصة بإنتاج وتوزيع أفلام لمخرجين ناشئين، وتكون متاحة فقط عبر منصتها الرقمية، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الأفلام المستقلة والوثائقية والتي تشهد إقبالًا ورواجًا كبيرًا من قبل المحافل السينمائية، ورئيسها هو رجل الأعمال التركي إيفي جاكاريل ومقرها الرئيسي في لندن- المملكة المتحدة.

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