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اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي ينظم محاضرة مع جيم شيريدان

01:07 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

جيم شيريدان

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كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع ضيف شرف المهرجان المخرج السينمائي المتميز جيم شيريدان، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

محاضرة جيم شيريدان يديرها الناقد السينمائي محمد طارق، وذلك فى إطار الاحتفاء به، يشتهر شيريدان بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس، ولهذا يشارك شيريدان بخبرته ورؤيته الفنية حديثًا مطولا ويحكي كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي

جيم شيريدان مهرجان القاهرة السينمائي محاضرة المسرح المكشوف
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