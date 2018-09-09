السودان يؤكد التزامه بالمساعدة في مواجهة مشكلات الهجرة الدولية

الخرطوم - (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد التزام بلاده واستعداد الدولة الكامل للمساعدة في مواجهة مشكلات الهجرة الدولية .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد برئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في السودان، كاثرين نورثنج، بحضور الفريق عوض النيل ضحية رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني.

من جانبها ، استعرضت نورثنج ، الواجباتها والتكليفات التي تقوم بها المظمة، بجانب خدماتها للوزارات المعنية ، وكذلك برامجها ومشاريعها المستقبلية في مجال إدارة الهجرة وإدارة الحدود وبعض المشروعات التنموية المرتبطة بالهجرة.

وأكدت نورثنج التزامها بالمساعدة في حل مشاكل الهجرة الدولية عموما، وخاصة الهجرة العابرة بالسودان، من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.