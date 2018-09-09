بنس: ترامب يتخذ القرارات في البيت الأبيض بعد مناقشات قوية وساخنة

واشنطن - (أ ش أ)

دافع نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس اليوم عن أداء الرئيس دونالد ترامب قائلا " إنه يجرى مناقشات قوية وساخنة داخل البيت الأبيض بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد قبيل إتخاذ القرار".

وأضاف بنس - فى مقابلة حصرية أجراها مع برنامج " فوكس نيوز ساندى" الذى أذيع الليلة على الشبكة الأمريكية المعروفة ـ "إن ترامب قائد البلاد وهو شخصية تملك طاقات غير محدودة تقريبا" ، وذلك فى معرض إنتقاده للمطالبين باللجوء الى الدستور الأمريكى بغرض إقالة ترامب من منصبه.

وانتقد بنس بشدة المقال الذى نشره أحد كبار المسئولين بالادارة الأمريكية، دون أن يحدده بالإسم ، فى أحد أعمدة الرأى بصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الأسبوع الماضى وصف خلاله ترامب بأنه "شخص بلا أخلاق" ، وقال بنس " إن الكاتب خالف القسم الذى أداه بل إنه أيضا خالف الدستور من خلال سعيه لتقويض رئاسة ترامب".

وأشار بنس الى أن الأمر متروك للرئيس ترامب لإتخاذ قراره بشأن إخضاع باقى المسئولين فى البيت الأبيض من عدمه لإختبار جهاز الكذب من أجل تحديد هذا المسئول المجهول الذى كتب المقال المذكور.

ووصف بنس المسئول المجهول ، الذى لا يعرفه شخصيا حتى الآن ، بأنه شخص يمارس نشاطا معارضا للادارة الأمريكية من الداخل ، وأنه من الأشرف له أن يستقيل من منصبه.