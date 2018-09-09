مصادر عراقية :انفجار يستهدف خط انابيب نفطي شمال غربي كركوك

العراق- (د ب أ):

أفادت مصادر في شركة نفط الشمال العراقية اليوم الاحد بأن خط انابيب داخلي لنقل النفط الخام تابع لحقل باي حسن العملاق تعرض لعمل تخريبي بانفجار عبوة ناسفة في احدي المناطق شمال غربي كركوك 250كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)إن "عبوة ناسفة انفجرت تحت خط داخلي لنقل النفط الخام ضمن مجمع حقل باي حسن العملاق بين قريتي قرة دره وقرية مامه في قضاء الدبس شمال غربي كركوك مما ادى اندلاع النيران فيه".

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني وعند وصولها إلى موقع الانفجار انفجرت عبوة ثانية أدت إلى إصابة اثنين من عناصر الدفاع المدني بجروح ونجحت فيما بعد في اخماد الحرائق.

وتعد شركة نفط الشمال ومقرها محافظة كركوك واحدة من كبرى الشركات النفطية في العراق في انتاج وتصدير النفط الخام.