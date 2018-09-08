مسؤول أمريكي: بومبيو تسلم رسالة يتوقعها ترامب من زعيم كوريا الشمالية

واشنطن (أ ش أ)

أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية مايك بومبيو تسلم بالفعل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المسؤول لم يتطرق إلى أية تفاصيل تتعلق بمضمون هذه الرسالة، التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع وصولها من القيادة الكورية الشمالية.

وكان ترامب قد وصف مؤخرا إعلان الزعيم الكوري الشمالي عن رغبته في التخلص من الأسلحة النووية خلال فترة رئاسته بأنه يمثل "إعلانا إيجابيا للغاية