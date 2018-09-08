رئيس باكستان الجديد عارف ألفي يبدأ غدًا مهام منصبه

إسلام آباد (أ ش أ)

يبدأ الرئيس الباكستاني الجديد عارف ألفي، اعتبارًا من غد الأحد، مهام منصبه بوصفه الرئيس رقم 13 للبلاد منذ إنشاء دولة باكستان.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، مساء اليوم، أن الرئيس الجديد ينتمي إلى حزب (طريق الإنصاف) الذي رشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأخيرة في باكستان.

يشار إلى أن ألفي طبيب أسنان معروف ويعتبر من الأباء المؤسسين لحزب (طريق الإنصاف)، الذي يحظى بالأغلبية داخل الجمعية الوطنية الباكستانية.

على صعيد متصل، استعرض الرئيس الباكستاني ممنون حسين - الذي توشك ولايته على الانتهاء - حرس الشرف بقصر الرئاسة، مودعا العاملين بعد انتهاء فترة رئاسته التي دامت خمسة أعوام.