لأول مرة.. امرأة سعودية تتولى قيادة وتنظيم مدرج العائلات في مباريات الاتفاق

الرياض (د ب أ)

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي اليوم السبت التشكيل الذي اعتمدته لرابطة مشجعي النادي، وقد تضمن التشكيل لأول مرة اسم مشجعة ستكون مختصة بقيادة وتنظيم مدرج العائلات خلال المباريات التي يشارك فيها الفريق.

وتضم الرابطة 42 مشجعا ، بينهم سارة الدوسري ، وتم تحديد مهمتها بـ"مسؤولة تنظيم مدرج العائلات"، حسبما جاء في قائمة أسماء المشجعين التي أعلنها النادي.

وأوضح نادي الاتفاق في بيان أصدره اليوم السبت أن مهمة الرابطة ستتركز على زيادة نسبة الحضور الجماهيري لمباريات الفريق، والحرص على تفاعل المدرج الاتفاقي باستمرار خلال المباريات، بجانب العمل على زيادة شعبية نادي الاتفاق في مختلف مناطق المملكة، باستخدام أعمال وابتكارات جديدة.

وأضاف النادي أن رابطة الاتفاق ستفتح أبوابها لكافة الجماهير الاتفاقية دون استثناء للتطوع والمساندة في كل مباراة، سواء على أرض الاتفاق أو خارج أرضه.

وكانت السلطات السعودية سمحت للمرأة في 12 يناير الماضي بدخول الملاعب، ليبدأ فصل جديد من التغييرات التي تشهدها المملكة في شكل متسارع.

وكانت الحكومة قررت أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي السماح للنساء بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب في جدة والرياض والدمام على أن يتم تهيئة بقية الملاعب تباعا.