كوريا الجنوبية تقدم مساعدات لإندونيسيا بقيمة مليون دولار

سول - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن (سول) ستقدم مساعدات إنسانية لإندونيسيا بقيمة مليون دولار أمريكي بعد تعرضها لزلزال قوي وتسونامي أسفر عن مصرع مئات الأشخاص.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - أن المساعدات التي ستقدمها قد تساعد في توفير احتياجات فورية للمتضررين من الكوارث ودعم عمليات التعافي من الكارثة.

وأشارت الوزارة إلى أن سول تنظر أيضا في إرسال عمال إغاثة إلى إندونيسيا من خلال المشاورات بين الوكالات الحكومية الكورية الجنوبية والحكومة الإندونيسية.

يذكر أن زلزالا قويا صاحبه موجات تسونامي ضرب منطقة سولاويسي في إندونيسيا أمس الأول وتجاوزت حصيلة ضحاياه 830 قتيلا.