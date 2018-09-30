ميركل تحذر ترامب من الاستمرار في الهجوم على الأمم المتحدة

برلين - (أ ش أ)

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد انتقادا حادا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصريحاته وآرائه التي أدلى بها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرة من أن استمرار هجومه على المنظمة يهدد السلام.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن ميركل خلال منتدى سياسي أوروبي في ولاية بافاريا الألمانية دعت فيه إلى الثقة في الاتحاد الأوروبي، علقت على ظهور ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي والذي انتقد فيه أيديولوجية العولمة وأكدت أنها وعلى عكسه تؤمن بأن تعددية الأطراف هي الحل لكثير من مشكلات العالم.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي لا يرى أي إمكانية لحلول تحقق مصلحة جميع الأطراف، ولا يرى سوى رابح واحد فقط من أي مفاوضات دولية.

وحذرت ميركل الرئيس الأمريكي من الاستمرار في الهجوم على الأمم المتحدة قائلة: "أؤمن بأن تدمير شيء قبل إيجاد آخر جديد هو أمر في غاية الخطورة".

وعلى الجانب الآخر، لفتت ميركل إلى إنجازات الاتحاد الأوروبي كتحالف متعدد الأطراف.