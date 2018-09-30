مسلحون يقتحمون مركزا انتخابيا في السليمانية بكردستان العراق

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، باقتحام مركز انتخابي من قبل مسلحين مجهولين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مسلحين مجهولين اقتحموا المركز الانتخابي في معهد المعلمين بمحافظة السليمانية، وسرقوا بعض أوراق الانتخابات من صناديق الاقتراع.

وأضاف المصدر أن القوات الامنية قامت بتشديد الاجراءات الأمنية حول المركز الانتخابي.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في وقت سابق اليوم، لاستقبال الناخبين نحو 3 ملايين مواطن في إقليم كردستان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام التي بدأت صباح اليوم الأحد، حيث يتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.