القضاء الإيراني يصدر أحكاما بالإعدام بحق 3 "مفسدين اقتصاديين"

طهران - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اجئي اليوم الأحد أن القضاء أصدر أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة من "المفسدين الاقتصاديين".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن "المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها في طهران لمحاكمة المفسدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا، حُكم على ثلاثة منهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة الإفساد في الأرض، وبالطبع فإن أحكامهم ليست نهائية، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها في المحكمة العليا بالبلاد".

وأوضح أن الـ32 الآخرين "حُكم عليهم بالسجن، ومن المحتمل أن يترافق ذلك مع قرار الفصل من الخدمة واسترداد الأموال".

كان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) عقد اجتماعا اليوم مغلقا اليوم لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وكانت الفترة الماضية شهدت استقالة وإقالة عدد من أبرز المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزراء التجارة والعمل والاقتصاد ومحافظ ونائب محافظ البنك المركزي.

وكانت الولايات المتحدة بدأت إعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان جرى توقيعه في تموز/يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وبسبب العقوبات والمخاوف من المزيد منها، شهد الاقتصاد الإيراني على مدار الأشهر الماضية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. وفقدت العملة الوطنية، الريال، أكثر من نصف قيمتها. كما خرجت عدة احتجاجات في أنحاء البلاد.