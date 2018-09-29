وزير المجاهدين الجزائري: 2100 شهيد مفقود خلال ثورة التحرير

الجزائر - أ ش أ:

أعلنت وزارة المجاهدين الجزائرية قائمة تضم 2100 شهيد مفقود خلال ثورة التحرير الجزائرية، مؤكدة أنها تولي أهمية خاصة لهذا الملف.

وقال الطيب زيتوني وزير المجاهدين الجزائري في تصريحات على هامش الاحتفال بالذكرى الـ58 لوفاة الشهيد "أحمد حاج حمدي" الذي استشهد في 29 سبتمبر 1960 بولاية المدية (شمال) إن "الإحصاء الذي أجرته مصالح وزارة المجاهدين بمساعدة الأجهزة المتخصصة سمح لنا بإعداد قائمة تضم 2100 شهيد لا نعرف مكان دفنهم ونعتبرهم اليوم في عداد المفقودين بسبب عدم وجود مقابر لهم أو تحديد مواقع دفنهم".

وأضاف زيتوني إن "العديد من القادة العسكريين والجنود والفدائيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الاستعمارية المختلفة أو الجيش لم نجد لهم أثر على الحياة بمجرد اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال أو مراكز التعذيب التي كانت تحت سلطة الاحتلال".

وأشار إلى أنه من بين هؤلاء "المفقودين" الشهداء جيلالي بونعامة وسي محمد بوقرة والعربي تبسي و الذي لا تزال ظروف موتهم ودفنهم غير معروفة حتى اليوم محملا في ذلك الجيش الفرنسي مسؤولية هذا الاختفاء نظرا لأنه كان سلطة الاحتلال في ذلك الوقت".

وقال "إن ملف المفقودين أثناء حرب التحرير يحظى بنفس الاهتمام الذي يخص به ملف استعادة جماجم الشهداء التي لا تزال تحتفظ بهم فرنسا في متاحفها".

وأشار إلى أن الفريق المكلف باستعادة "جماجم الشهداء" قد أكمل الإجراء الأولي الذي توج بأول زيارة لفرنسا في أغسطس الماضي، مشيرا إلى الإعداد لإجراء زيارة ثانية خلال الأيام القادمة للدفع بهذه القضية إلى الأمام.