العاهل السعودي يبحث هاتفيًا مع ترامب ضمان استقرار سوق النفط

كتب – محمد عطايا:

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط بما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.

وزادت أسعار النفط 1% الخميس الماضي، وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران المصدرة للنفط من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضا في المعروض قبل العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر.