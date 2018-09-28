3 شهداء فلسطينيين وأكثر من 190 مصابًا في جمعة "انتفاضة الأقصى"

القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد شهداء فلسطين، اليوم الجمعة، إلى 3 مواطنين، وإصابة أكثر من 190 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الطفل محمد نايف الحوم (١٤ عامًا) إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج واستشهد الشاب اياد الشاعر ١٨ عاما شرق غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الثالث، وأصيب أكثر من 190 مواطنًا بجراح مختلفة.

وذكر مراسل وكالة "معا" الفلسطينية، أن الآلاف من سكان القطاع توجهوا إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين والتي حملت اسم "جمعة انتفاضة الاقصى"، استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوات إضافية على طول الحدود الشرقية، في وقت أطلق فيه المتظاهرون عددًا من البالونات الحارقة.