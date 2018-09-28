4 شهداء و269 مصابًا في جمعة "انتفاضة الأقصى" بفلسطين

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في جمعة انتفاضة الا

القاهرة - مصراوي:

ارتفع عدد شهداء فلسطين إلى 4، في الوقت الذي أصيب فيه 269 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطفل محمد نايف الحوم (١٤ عامًا) استشهد إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج، واستشهد الشاب اياد الشاعر ١٨ عاما شرق غزة، كما استشهد الشاب محمد وليد مصطفى هنية 23 عاما من مخيم الشاطئ، وأصيب 269 مواطنًا بجراح مختلفة.

وقال مراسل وكالة "معا" الفلسطينية، إن الآلاف من سكان القطاع توجهوا إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "جمعة انتفاضة الأقصى" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود الشرقية، في وقت أطلق المتظاهرون عدد من البالونات الحارقة.