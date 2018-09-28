أبرز عناوين الصحف: جدل في تونس بعد مساواة المرأة بالرجل في الميراث

القاهرة - مصراوي:

وصفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، أثناء إلقائه خطابه في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بأنه "أضحوكة العالم"، ونشرت فايننشال تايمز تقريرا حول تبعات تشريع مقترح في تونس بشأن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، فيما علقت صحيفة تايمز البريطانية على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل إيران دوليًا.