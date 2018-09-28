أهم التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع
القاهرة – مصراوي
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القدس ليست للبيع وسوف ينتزع الفلسطينيون حريتهم من الاحتلال الإسرائيلي، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستواصل مهاجمة طهران في العراق وسوريا ولبنان، وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على مدينة إدلب السورية بتغريدة.
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