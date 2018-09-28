أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

أهم التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع

01:00 ص الجمعة 28 سبتمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

القاهرة – مصراوي
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القدس ليست للبيع وسوف ينتزع الفلسطينيون حريتهم من الاحتلال الإسرائيلي، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستواصل مهاجمة طهران في العراق وسوريا ولبنان، وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على مدينة إدلب السورية بتغريدة.

محمود عباس القدس المحتلة الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة بنيامين نتانياهو دونالد ترامب

الخبر التالى:

كريستين بلازي فورد: اعتداء القاضي بريت كافانو الجنسي غير حياتي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان