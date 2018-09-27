حماس تتهم السلطة الفلسطينية باعتقال العشرات من عناصرها في الضفة الغربية

غزة/رام الله - (د ب أ):

اتهمت حركة "حماس" اليوم الخميس السلطة الفلسطينية باعتقال العشرات من عناصرها في الضفة الغربية، فيما نفى مسؤول أمني فلسطيني ذلك.

وقال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، في بيان صحفي، إن الأجهزة الأمنية للسلطة "شنت حملة اعتقالات شرسة ضد كوادر حركة حماس وأنصارها في الضفة الغربية".

واعتبر شديد أن ذلك "يأتي ضمن نهج السلطة الاقصائي، ورفضها للرأي الآخر الذي يمثل غالبية شعبنا وفصائله الحية".

في المقابل ، نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري اتهامات حماس، وقال إن "التوقيف لأي شخص يتم على أرضية قانونية وليس حسب موقف أو رأي سياسي".

وكانت حركة "فتح" اتهمت في اليومين الماضيين أجهزة أمن حماس بملاحقة واستهداف عناصرها في قطاع غزة على خلفية فعاليات مساندة لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتقوم مصر بوساطة بين فتح وحماس سعيا لتحقيق مصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 فيما تستمر خلافات الحركتين بالتصاعد.