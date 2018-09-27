استمرار غلق "خليج مايا" الشهير في تايلاند لشهر آخر

بانكوك - (د ب أ):

قال مسؤولون في تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس إن "خليج مايا" الذي يحظى بشعبية كبيرة سوف يبقى مغلقا أمام السائحين حتى نهاية أكتوبر المقبل بسبب عدم الانتهاء بعد من أعمال الترميم والمخاوف المرتبطة بموسم الأمطار الحالي.

وتم غلق الشاطئ البكر الواقع في جزيرة "كوه في في" الجنوبية،والذي اشتهر عبر فيلم "ذا بيتش" عام 2000، للمرة الأولى في يونيو بعد اكتشاف أن مراسي القوارب قد أتلفت معظم الشعاب المرجانية به .

وأفادت إدارة المتنزهات الوطنية بأنه تم غلق جزء من الخليج بشكل دائم أمام القوارب ، حيث يجري إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة وزرع أخرى جديدة .

وأفاد ورابوي لوملين ،رئيس متنزه نوبارات الوطني، بأنه كان من المقرر في البداية أن يعاد فتح الشاطئ للسائحين في أول أكتوبر ، ولكن تم تمديد الغلق المؤقت نظرا لعدم اكتمال جسر سياحي .

وقال :"إننا قلقون أيضا إزاء سلامة السائحين ، وسط الموسم المطير الحالي" ، مضيفا أن الشعاب المرجانية المتضررة "تتعافى سريعا" ، وأن المسؤولين تمكنوا من زرع أكثر من ألفي مستعمرة مرجانية جديدة خلال فترة الغلق.

وسوف يتكرر الغلق المؤقت سنويا لمنع المزيد من تضرر البيئة .

ووصل تضرر الشعاب المرجانية في تايلاند بشكل عام إلى مستوى "خطير" ،وهو 78% مقابل 30% قبل عقد من الزمن، وفقا لما قاله ثون ثامرونجناواساوات ،وهو عالم بارز في البيئة البحرية يشرف على عمليات الإصلاح.