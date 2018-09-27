أوساط اقتصادية ألمانية تشيد بالحملة الأوروبية للإبقاء على التجارة مع إيران

برلين - (د ب أ):

أشادت أوساط اقتصادية ألمانية بحملة الاتحاد الأوروبي الرامية للإبقاء على التجارة مع إيران.

وقال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية هولجر بينجمان في تصريحات لهيئة التحرير الصحفي بألمانيا نشرتها اليوم الخميس: "إننا نشيد صراحة بهذه الحملة لضمان سيادة سياسة التجارة الخارجية الأوروبية"، ولكنه أشار إلى أن تحقيق النجاح سوف يكون مرتبطا بطريقة التنفيذ.

وأكد أن الاهتمام بتوسيع نطاق العلاقات التجارية الثنائية مع إيران على أساس قوانين أوروبية ودولية يعد أمرا مشروعا، وقال: "الأمر لا يتعلق بإخفاء صفقات، وإنما بحماية شركات أوروبية من أية عقوبات غير مشروعة أحادية الجانب من دول فردية".

يشار إلى أن دولا بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تزال تتبع نهجا مناهضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة تجاه إيران.

يذكر أن فيديريكا موجيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أعلنت يوم الاثنين الماضي أن الاتحاد سيقدم قنوات جديدة لتسهيل الأعمال التجارية مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية.

وجاء إعلان موجيريني عقب اجتماع مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت أن الأداة الجديدة ستسمح للشركات بممارسة الأعمال التجارية مع إيران دون أن يتضارب ذلك مع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات على صادرات النفط.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت مجددا عقوبات ضد قطاعي المالية والطاقة الإيرانيين بعد انسحابها الفردي من الاتفاق النووي مع إيران.

ودخلت أول حزمة من العقوبات حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس الماضي.

وتتهم واشنطن طهران بتوسيع نطاق نفوذها في دول عربية مجاورة مثل اليمن وسوريا.