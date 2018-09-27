ترامب يميل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطة إدارته من أجل السلام في الشرق الأوسط ستكون متوازنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعاد التأكيد في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الخميس، على أنه يتلهف لإجراء اتفاق السلام الذي سيكون فيه حل الدولتين هو الأكثر أرجحية.

وتابع بحسب ما ذكرته قناة العربية الحدث: "حل الدولتين سيتم وهو أصعب وسنسير في هذا الطريق".

وكان ترامب صرح خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأنه يدعم لحل الدولتين، وذلك في أول إشارة على الإطلاق على أنه يؤيد الحل الذي يحظى بتأييد دولي للنزاع المستمر منذ عقود.

وقال ترامب: "يروق لي حل الدولتين، وأعتقد أنه يشكل الحل الأفضل."