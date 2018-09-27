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ترامب: رفضت لقاء جاستن ترودو

12:37 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
ترامب: رفضت لقاء جاستن ترودو

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نيويورك - (أ ش أ)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء ، النقاب عن انه رفض لقاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها بلاده على المنتجات الأمريكية والتي وصفها بانها "مرتفعة".

وأضاف ترامب - في مؤتمر صحفي عقده الليلة بنيويورك - أن بريت كافانو مرشحه لعضوية المحكمة العليا يعتبر من أفضل الشخصيات على الصعيد الإنساني ، متهما الديمقراطيين بتدمير سمعة الرجل بسبب ادعاءات عن مزاعم جنسية.

وحول أسباب رفضه إحالة كافانو للتحقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي في المزاعم التي تتردد حول تورطه في اعتداء جنسي ، قال ترامب في المؤتمر الصحفي الذي أوردته شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية :" ليس هناك ما يمكن أن يكون محلا للتحقيق معه ، فليس هناك معلومات محددة بشأن متى حدث ذلك ، وأين حدث .. ليس هناك اية معلومات على الإطلاق ، ومن ثم فليس هناك محل للتحقيق".

ووصف ترامب الاتهامات الموجهة إلى كافانو بأنها " لا تصدق "، غير انه المح - مع ذلك - إلى امكانية العدول عن رأيه بهذا الصدد وسحب ترشيحه لكافانو حالة الكشف عن أدلة قوية وكافية ضده".

وفيما يتعلق بالصين ، قال ترامب انه لديه أدلة تفيد بان بكين تحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي".

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ترامب جاستن ترودو كندا التعريفات الجمركية المنتجات الأمريكية

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