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    روسيا تحذر الغرب من شن هجمات ضد سوريا تحت ذرائع مفتعلة

    09:53 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    روسيا تحذر الغرب من شن هجمات ضد سوريا تحت ذرائع مفتعلة

    سيرجي لافروف

    نيويورك /موسكو - (د ب ا)

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تحذر الدول الغربية من شن هجمات ضد أراضي الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع جديدة مفتعلة.

    وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء "إن هذا سيكون انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة وسيقوض الجهود الرامية إلى تعزيز التسوية السياسية في سوريا"، بحسب وكالة سبوتنيك.
    من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنه يتم الإعداد لاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ليكون ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمهاجمة منشآت حكومية سوريا.

    كانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة صاروخية لسورية في شهر ابريل عام2017، كما شاركت مع بريطانيا وفرنسا في توجيه ضربة لسورية في نفس الشهر العام الجاري بزعم استخدام القوات السورية اسلحة كيميائية ضد مدنيين في سوريا.

    سيرجي لافروف روسيا سوريا مجلس الأمن الدولي

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