بدون حضور الرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب تزور مصر في أكتوبر

القاهرة - مصراوي

قالت زوجة الرئيس الأمريكية، ميلانيا ترامب، إنها ستزور دول مصر وكينيا ومالاوي وغانا في شهر أكتوبر المقبل، في أول جولة خارجية تقوم بها دون زوجها دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن ميلانيا سوف تعمل خلال الجولة الإفريقية على دعم الرفاهية وجودة الحياة للأطفال.

وقالت ميلانيا خلال حضورها بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء، إنها في الأول من أكتوبر سوف تبدأ أول جولة خارجية بمفردها إلى عدد من الدول الإفريقية.

وتابعت أن رسالتها ستكون نشر رسالة الحياة الأفضل للأطفال في أفريقيا. وكانت قد بدأت حملة في بداية هذا العام للتركيز على الحياة الجيدة للأطفال.

وكانت ميلانيا رافقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الخارجية الأولى التي شملت المملكة العربية السعودية وإسرائيل وتركيا وبلجيكا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

ولم تكن ميلانيا حاضرة مع الرئيس الأمريكي في زيارته إلى سنغافورة خلال لقاء ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مايو، بسبب إجراءها لعملية جراحية آنذاك.