ترامب يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول إيران- وغيرها



نيويورك - (د ب أ):

يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء وللمرة الأولى اجتماعا لمجلس الأمن الدولي.

وكانت نيكي هالي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة رجحت قبل زيارة ترامب للأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة أن يكون هذا الاجتماع هو "الأكثر مشاهدة لمجلس الأمن الدولي على الإطلاق".

وكانت هالي قالت في البداية إن موضوع الاجتماع سيكون "العدوان المزعزع للاستقرار ورعاية الإرهاب الذي تقوم به إيران"، إلا أنها وسعت لاحقا موضوع جدول الأعمال ليكون "منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وهناك تكهنات بأن التغيير يهدف إلى منع حدوث مواجهة مباشرة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه إذا ما عقد مجلس الأمن اجتماعا حول دولة بعينها، يكون مسموحا بأن يتم تمثيل هذه الدولة في الاجتماع.

وكان روحاني قال في كلمته أمام الجمعية العامة أمس إن ترامب لديه "ضعف في الفكر"، واتهمه بانتهاك القواعد العالمية وتقويض المؤسسات الدولية.

وجاء خطاب روحاني ردا على خطاب ترامب الذي دافع فيه عن قرار واشنطن بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف والذي كان جرى توقيعه عام 2015 .