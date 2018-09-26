عائلة كاتب أردني راحل تتهم رئيس الوزراء السابق بالمسؤولية عن اغتياله

عمان - ( د ب أ):

سجلت عائلة الكاتب الأردني، ناهض حتر دعوى قضائية اليوم الاربعاء ضد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، اتهمته فيها بالمساهمة في جريمة اغتيال الكاتب.

وقالت والدة الكاتب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم :" قدمنا دعوى ضد الملقي لدى محكمة صلح جزاء عمان في قصر العدل في العبدلي بعمان، أي في نفس مكان اغتیال الشهید".

وتضمنت الدعوى، وفق بيان، أن " إخلال رئیس الوزراء السابق بواجبات الوظیفة العامة والإضرار بمصالح الدول الأردنیة خلافاً لأحكام المادة (183 (من قانون العقوبات الأردني، وتتلخص وقائعها بأن المشتكى علیه قام بتجاوز صلاحیات القانونیة والدستوریة، عندما استغل منصبه كأعلى موظف في الدولة حیث أوعز لوزیر داخلیته آنذاك سلامة حماد باعتقال الشهید من خلال الحاكم الإداري بسبب مشاركته لرسم كاریكاتیر بعد مشاركته برسم كاريكاتير يسخر من عصابة داعش الإرهابية".

وبحسب البيان، "أعلن المشتكى عليه في نفس یوم مشاركة الكاریكاتیر عن ملاحقة الشهید كـ "فار من وجه العدالة" من خلال وكالة الأنباء الرسمیة الحكومیة "بترا"، الناطق الرسمي للدولة الأردنیة".

وأعلنت السلطات الأردنية في مارس من عام 2017، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق15 مجرما في قضايا إرهابية وجنائية شنقا حتى الموت، بينهم قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر الذي اغتيل أمام قصر العدل في سبتمبر 2016.

وقرر المدعي العام الأول لعمان إيقاف حتر وإسناد اتهامات له، بينها "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وإهانة المعتقد الديني" على خلفية نشره رسما اعتبر "مسيئا للذات الإلهية عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية، قبل أن يقتل حتر في 25 من سبتمبر 2016 بالرصاص أثناء توجهه لحضور جلسة لدى المحكمة في قصر العدل، وسط عمان، فيما ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على الفاعل فورا".

واتهمت عائلة حتر مجموعة من الأشخاص والجهات ووسائل الإعلام بالمسؤولية عن اغتياله.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الملقي.