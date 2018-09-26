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    أمريكا تسعى لاتفاقية جديدة مع إيران.. وتؤكد فرض عقوبات في نوفمبر

    02:31 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    أمريكا تسعى لاتفاقية جديدة مع إيران.. وتؤكد فرض عقوبات في نوفمبر

    المبعوث الأميركي إلى إيران برايان هوك

    مصراوي:

    قال المبعوث الأميركي إلى إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية جديدة مع إيران تشمل: الملف النووي، والإرهاب، والنظام الصاروخي، وسلوكها المزعزع للاستقرار.

    وأضاف هوك أن على الشركات الخاصة أن تختار بيننا وبين الإيرانيين مشيرا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين قوية، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

    وأشار المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر بغض النظر عن أي إطار جديد بين الأوروبيين والإيرانيين.

    وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن لم تسع لاجتماعات عبر قنوات دبلوماسية مع إيران مؤكدا أن كل ماقيل هو علني.

    وحول التدخل الإيراني بالشأن العراقي، قال هوك إن تركيز الولايات المتحدة منصب على النيل من قاسم سليماني الذي يشغل 10 آلاف مقاتل في العراق لاستهداف الولايات المتحدة هناك.

    إيران برايان هوك الولايات المتحدة الإرهاب
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