اعتقال طالب صيني يدرس في أمريكا واتهامه بالتجسس لبكين

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، أن رجلا صينيا يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بمحاولة تجنيد مواطنين أمريكيين من أجل الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات الصينية.

واعتقل الرجل 27 عاما في شيكاغو التي يقيم فيها. ووفقاً لهذه التهمة ، عمل الشاب بناء على توجيه ضابط استخبارات رفيع المستوى في مقاطعة جيانجسو التابعة لوزارة أمن الدولة الوطنية.

وكُلف بمهمة توفير معلومات عن ثمانية أشخاص ، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لحساب متعاقدي الدفاع الأمريكيين ، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجنيدهم كعملاء.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، جاء الرجل إلى الولايات المتحدة في عام 2013 بتأشيرة لدراسة الهندسة الكهربائية وتم تجنيده في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي عام 2016 ضمن برنامج يسمح للمواطنين الأجانب المؤهلين بالانضمام إلى الخدمة العسكرية. ونفى الرجل أي اتصال من جانبه مع حكومة أجنبية.