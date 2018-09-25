العبادي: أي مرشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يلتزم بوحدة العراق

بغداد - (أ ش أ)

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ان الدعوات الموجهة للحكومة من اجل الاستقالة سياسية لا تستند إلى أي مسوغ دستوري، مؤكدا ان اي مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يلتزم بوحدة العراق والحفاظ على سيادته.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "سنقوم بمسؤولياتنا على أكمل وجه حتى تسليم الامانة الى الحكومة الجديدة"، موضحا أن العراق يمتلك فرصة كبير لاستثمار الدعم الدولي.

وأضاف العبادي أن هناك من يدفع لتأزيم العلاقة بين السلطات الثلاث في العراق، مشيرا الى أنه على الحكومات المحلية أن تنظم نفسها للتعامل مع الصلاحيات اللامركزية.

و بشأن قضية محافظة البصرة، قال العبادي إن الإهمال وتقادم البنى التحتية أدي الى زيادة الملوحة في مياه البصرة، ولا صحة لوجود أسباب سياسية وراء المشكلة.

و بشأن الوضع الداخلي للعراق، شدد العبادي على أن العراق يحتاج الى اصلاح جريء للنظام القضائي في العراق كي لا يكون في موقع الشبهة، لافتا الى ان العراق بحاجة الى تفعيل انظمة تعقب رؤوس الاموال.