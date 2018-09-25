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    الرئاسة الفلسطينية تعلق على كلمة ترامب في الأمم المتحدة

    07:47 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    الرئاسة الفلسطينية تعلق على كلمة ترامب في الأمم المتحدة

    الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

    رام الله - (أ ش أ)

    قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين على حدود عام 1967 شاء من شاء وأبى من أبى.

    واعتبر ابو ردينة - فى بيان اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام.

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