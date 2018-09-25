الرئاسة الفلسطينية تعلق على كلمة ترامب في الأمم المتحدة
07:47 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
رام الله - (أ ش أ)
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين على حدود عام 1967 شاء من شاء وأبى من أبى.
واعتبر ابو ردينة - فى بيان اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام.
هذا المحتوى من
-
306
-
271
-
107
-
100
-
77
-
69
-
69
-
60
-
58
-
56
إعلان