الرئاسة الفلسطينية تعلق على كلمة ترامب في الأمم المتحدة

رام الله - (أ ش أ)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين على حدود عام 1967 شاء من شاء وأبى من أبى.

واعتبر ابو ردينة - فى بيان اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعمق الخلافات وتبعد فرص تحقيق السلام.