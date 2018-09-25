ملك الأردن: لا بديل عن حل الدولتين والحفاظ على هوية القدس ودعم الأونروا

القاهرة - مصراوي

قال العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يمكنه إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة دولة واحدة تجمع الطرفين هي "حقيقية بشعة" وهروب من تحقيق التسوية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن خطر على البلدان العربية العمل على إعادة عملية السلام إلى المسار الصحيح، والرفض التام لأعمال تهدد المفاوضات مثل تهديد الأمن المعيشي للفلسطينيين أو الاستيلاء على الأراضي.

وطالب أيضًا بضرورة دعم منظمة الأونروا التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيكون من الخطأ ترك الشباب الفلسطيني فريسة للأفكار المتطرفة.

ولفت الملك الأردني إلى أن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وهذا الحق تكفله كل قرارات الأمم المتحدة.

وأشار أيضًا إلى المعاناة الفلسطينية حيث هناك أسر عانت من التهجير لعشرات السنوات وتجد نفسها حاليا تواجه خطر آخر بمحاولات القضاء على حق العودة إلى أراضيهم المحتلة.

كما أكد ملك الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث مدينة القدس المحتلة والسلام فيها، بجانب التصدي لأي محاولات لتغيير هوية المدينة المقدسة التاريخية.