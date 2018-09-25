أردوغان يحذر من حركة "جولن".. ويتهم أمريكا بتمويلها

كتب – محمد عطايا:

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التعامل مع حركة "جولن" المعارضة، مشيرًا إلى أن تمارس أعمالًا إرهابية وتبيض الأموال.

وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن المبلغ المالي الذي تجنيه حركة "جولن" كل عام من ميزانية الحكومة الأمريكية عبر المدارس الخاصة في 27 ولاية هو 763 مليون دولار.

وتابع أردوغان: "أن الذين جهزوا الإرهابيين بالأسلحة، باسم مصالحهم التكتيكية سيتألمون من ذلك في المستقبل".

وأكد أن نظام الأمم المتحدة القائم لن يحقق طموحات الشعوب، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن بات مغطى بهيكل يخدم مصالح الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض، ويبقى متفرجًا على المظالم.

وأضاف أن المنظمة الأممية خلال 73 عامًا من ماضيها حققت نجاحات لا يُستهان بها، لكن ابتعادها مع مرور الزمن عن تلبية توقعات الإنسانية من السلام والرفاهية حقيقة أخرى.

وتابع: "سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس"، مؤكدًا على ضرورة إحداث إصلاح شامل في بنية وآلية عمل الأمم المتحدة

وأشار أردوغان إلى أنه اليوم ممتلكات أغنى 62 شخص في العالم تعادل ممتلكات نصف سكانه، أي 3.6 مليار إنسان، مؤكدًا: "هذا يدل على وجود مشكلة هنا".

وقال: "دعونا نجعل من الأمم المتحدة الناطقة الرسمية باسم طموحات العدالة والإنسانية ومطبقتها على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أن بلاده تنتظر تقديم دعم أكبر لتركيا "التي وقفت أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العالم وعلى رأسه أوروبا".