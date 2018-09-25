ترامب يعرض الانجازات الاقتصادية لإدارته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتبت- هدى الشيمي:
استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانجازات الاقتصادية التي قامت بها إدارته، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت ترامب قد كتب ، في تغريدة كتبها عبر تويتر،: "سوف أتحدث في الأمم المتحدة هذا الصباح (مساءًا بالتوقيت المحلي للقاهرة). بلادنا باتت أكثر قوة، وثراء عما كانت عليه عندما توليت الرئاسة منذ أقل من عامين".
وتابع: "كما أننا أصبحنا أكثر أمانا".
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