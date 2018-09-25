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ترامب يعرض الانجازات الاقتصادية لإدارته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

04:49 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
ترامب يعرض الانجازات الاقتصادية لإدارته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت- هدى الشيمي:

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانجازات الاقتصادية التي قامت بها إدارته، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت ترامب قد كتب ، في تغريدة كتبها عبر تويتر،: "سوف أتحدث في الأمم المتحدة هذا الصباح (مساءًا بالتوقيت المحلي للقاهرة). بلادنا باتت أكثر قوة، وثراء عما كانت عليه عندما توليت الرئاسة منذ أقل من عامين".

وتابع: "كما أننا أصبحنا أكثر أمانا".

دونالد ترامب الأمم المتحدة نيويورك تويتر أمريكا

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