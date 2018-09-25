ترامب: نعمل على انشاء تحالف إقليمي لنشر الاستقرار في الشرق الأوسط

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على انشاء تحالف إقليمي لنشر الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء في افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، أن الإمارات والسعودية وقطر تعهدوا بتقديم مليارات الدولارت لمساعدة شعوب سوريا واليمن.

وقال إن دول الخليج وغيرها من دول المنطقة تعهدت بإنهاء الحرب الأهلية الفظيعة في اليمن، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف إقليمي من أجل نشر الاستقرار والأمن في كافة ارجاء المنطقة.