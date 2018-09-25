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ترامب: أمريكا باتت أقوى وأغنى مما سبق

04:43 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
ترامب: أمريكا باتت أقوى وأغنى مما سبق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة- (مصراوي):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأغنى من أي وقت سبق، وذلك قبل إلقاء كلمته في الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة كتبها عبر تويتر،: "سوف أتحدث في الأمم المتحدة هذا الصباح (مساءًا بالتوقيت المحلي للقاهرة). بلادنا باتت أكثر قوة، وثراء عما كانت عليه عندما توليت الرئاسة منذ أقل من عامين".

وتابع: "كما أننا أصبحنا أكثر أمانا".

دونالد ترامب أمريكا الأمم المتحدة تويتر

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