ترامب: أمريكا باتت أقوى وأغنى مما سبق

القاهرة- (مصراوي):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأغنى من أي وقت سبق، وذلك قبل إلقاء كلمته في الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة كتبها عبر تويتر،: "سوف أتحدث في الأمم المتحدة هذا الصباح (مساءًا بالتوقيت المحلي للقاهرة). بلادنا باتت أكثر قوة، وثراء عما كانت عليه عندما توليت الرئاسة منذ أقل من عامين".

وتابع: "كما أننا أصبحنا أكثر أمانا".