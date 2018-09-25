ترامب يوضح حقيقة لقائه بالرئيس الإيراني روحاني

كتبت- هدى الشيمي:

نفى الرئيس الأمريكي التقارير الإعلامية التي زعمت أنه قد يلتقي بنظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وقال ترامب، في تغريدة كتبها عبر تويتر،: "رغم الطلبات، إلا أنني لا أخطط للالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما يومًا ما في المستقبل، أنا واثق أنه رجل لطيف".

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ومن المقرر أن يُلقي كل من ترامب وروحاني كلمة أمام زعماء وقادة دول العالم، اليوم الثلاثاء، وهي المناسبة التي يجتمع فيها الرئيسان لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي.

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن الكثير من الضغوط على طهران، والمتمثلة في تشديد العقوبات الاقتصادية عليها، ما أثار غضب الشعب الإيراني الذي قام باحتجاجات في عدة مدن وبلدات إيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، إن ترامب مستعد لإجراء مفاوضات مع إيران، ولكن بشرط أن تتوقف عن دعم الإرهاب، والقيام بتصرفات تُثير الفوضى والعنف في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد ترامب تصريحات وزير خارجيته، وأعرب عن استعداده على الجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران، رغم أنه لا يتوقع أن يكونوا مستعدين للقيام بهذه الخطوة.