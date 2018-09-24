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    البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تعلن الأربعاء المقبل تفاصيل جولتها الإفريقية

    11:19 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تعلن الأربعاء المقبل تفاصيل جولتها الإفريقية

    ميلانيا ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، سوف تقيم حفل استقبال، بعد غد الأربعاء، لقرينات زعماء الدول والوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن خلاله التفاصيل المتعلقة بجولتها الإفريقية القادمة التي ستقوم بها الشهر المقبل.

    وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن ميلانيا سوف تبحث، خلال أول زيارة تقوم بها للخارج بمفردها، القضايا المتعلقة بالأطفال داخل القارة السمراء.

    وكانت ميلانيا قد شاركت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حضوره اليوم اجتماعات الأمم المتحدة.

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