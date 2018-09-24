ليبيا: 135 نائباً يوقعون على تعديل الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء

طرابلس - (د ب أ)

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن المجلس أقر اليوم قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الدائم وقام بتعديل المادة الثامنة من الإعلان الدستوري الليبي.

وأضاف المريمي قائلاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الإقرار تم بالتدوير، وليس بالتصويت، حيث وقّع أكثر من 135 نائباً بالبرلمان بالموافقة على التعديل وقانون الاستفتاء".

وبحسب تصريح المريمي فقد لجأ المجلس لـ"طريقة التمرير" بسبب الظروف اللوجستية، التي تحول دون حضور عدد كبير من النواب لمقر المجلس في مدينة طبرق شرق ليبيا، نظراً لعدم توقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس واستمرار إغلاق المطار في المدينة، متوقعاً أن تقوم رئاسة مجلس النواب غداً الثلاثاء بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بخصوص إقرار قانون الاستفتاء.

وبحسب التعديل الدستوري المُشار إليه، فسوف يتم تقسيم ليبيا خلال التصويت على الدستور إلى 3 دوائر بحسب أقاليم ليبيا الثلاث، (طرابلس وبرقة وفزّان).

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا فائز السراج ورئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب خليفة حفتر قد اتفقوا في اجتماع باريس في مايو الماضي على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر ديسمبر المقبل.