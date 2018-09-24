الجيش اليمني يواصل تضييق الخناق على الحوثيين في محافظة صعدة

عدن - (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني أن جبهة باقم شمالي محافظة صعدة تشهد عمليات عسكرية متسارعة لقواته مسنودة بقوات التحالف العربي، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العميد أديب الشهاب - في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم الاثنين - أن قوات الجيش الوطني تنفذ عمليات عسكرية نوعية واسعة لتضييق الخناق على آخر معقل للميليشيات في مركز باقم.

وأوضح العميد الشهاب أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع قائد ما تسمى بفرقة الاقتحامات للميليشيات بجبهة باقم المدعو يحي هاشم مع أكثر من 15 من عناصره، أثناء محاولتهم تعزيز مواقع تمركزهم شرقي مركز المديرية.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تساند الجيش اليمني في عملياته العسكرية، وتقصف ثكنات الميليشيات وتعزيزاتها، مخلفة خسائر كبيرة في العدد والعدة بصفوفها.